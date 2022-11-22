Дуда сказав пранкерам, які видали себе за Макрона, що він "дуже обережний" і хоче уникнути війни з Росією.

Президент Польщі Анджей Дуда розмовляв з російськими пранкерами, які видали себе за президента Франції Еммануеля Макрона, ввечері 15 листопада, коли в польському селі Пшеводув неподалік від кордону з Україною впала ракета.

Дуда сказав пранкерам, приймаючи їх за Макрона, що він "дуже обережний" і хоче уникнути війни з Росією.

22 листопада офіс президента Польщі підтвердив дані про дзвінок - після того, як двоє відомих російських пранкерів Вован і Лексус опублікували запис, на якому той, хто дзвонив питав Дуду, хто, на його думку, несе відповідальність за падіння ракети, передає Бі-бі-сі.

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Через тиждень російські пранкери Вован і Лексус взяли на себе відповідальність за розіграш польського президента, що спонукало його офіс прокоментувати їх заяву. "Під час розмови президент Анджей Дуда зрозумів по незвичайному способу ведення розмови, що, можливо, мала місце спроба розіграшу, і припинив розмову", - йдеться в повідомленні президентської канцелярії.

На початку розмови, в якій пранкери видавали себе за Макрона, Дуда повідомив, що вже розмовляв зі Столтенбергом і президентом США Джо Байденом, а також про те, що розглядає можливість застосування статті 4 Статуту НАТО (вона закликає до консультацій перед обличчям загрози безпеці з боку членів блоку).

Пранкер, який видавав себе за Макрона, почав говорити з французьким акцентом, і запитав, чи вважає президент Байден, що Росія несе відповідальність за атаку. На це президент Польщі сказав: "Ні".

Потім пранкер запитав Дуду, чи вважає він сам, що Росія несе за це відповідальність. Президент Польщі відповів, що не знає і що буде проведено розслідування.

Того, хто телефонував також цікавила думка Дуди про президента України Володимира Зеленського, який заявив про російський удар по території Польщі.

"Ви думаєте, я хочу війни з Росією? Повірте, я не хочу. Я не хочу війни з Росією, і повірте мені, я дуже обережний, дуже обережний", - відповів Дуда. "Я говорю тільки про статтю 4, я не говорю про статтю 5", - додав він, маючи на увазі, що в Статуті НАТО є ще стаття про напад на країну, що входить в склад Альянсу.

Дуда вже вдруге став мішенню російських пранкерів, які зробили собі ім'я на розіграшах політиків і знаменитостей, в першу чергу - противників Кремля.

Хто такі Вован і Лексус

Вован і Лексус заперечують, що діють від імені Кремля, але незмінно отримують позитивне висвітлення в російських державних ЗМІ. Про їхній останній "жарт" також багато говорила російська преса.

Три роки тому Вован і Лексус дзвонили Макрону, видаючи себе за президента України.

Вони також розіграли британського співака Елтона Джона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона (а зовсім недавно - і міністра оборони Британії Бена Уоллеса, запитавши його, чи підтримує він ядерні амбіції України).

Падіння ракети в Польщі

15 листопада під час масованого ракетного удару Росії по Україні, на території Польщі – в селі Пшеводув поблизу кордону – впала ракета, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і воєначальниками президент Польщі Анджей Дуда заявив, що є висока ймовірність того, що ця ракета була випущена українською ППО.

Лідер панівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський згодом заявив, що все вказує на те, що це була ракета, випущена українською стороною в оборонних цілях, і що, можливо, частина цієї ракети впала на території Польщі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що не сумнівається у тому, що це була російська ракета.

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