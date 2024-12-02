Ці зігрівальні супи смачні та не впливають на рівень цукру в крові.

Зима - це час гарячих насичених супів, які чудово зігріють у холодну погоду. Крім того, як пише Eatingwell, суп може стати корисним доповненням вашого раціону, зокрема, допомогти контролювати рівень цукру в крові. Багато супів містять корисні для здоров'я інгредієнти, як-от білок, клітковина й антиоксиданти, а також містять мало насичених жирів, що важливо, оскільки серцеві захворювання тісно пов'язані з діабетом.

1. Сочевичний суп

Сочевичний суп багатий на клітковину і рослинний білок, але містить менше насичених жирів, каже Вандана Шет, RDN, CDCES, експертка з рослинних продуктів і діабету.

Дослідження показали, що сочевиця особливо ефективна для стабілізації рівня цукру в крові. Так, за даними одного з досліджень, вживання 110-грамової порції (близько 1 склянки) вареної сочевиці знижує рівень цукру в крові після їди на цілих 20%.2

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2. Суп мінестроне

Суп мінестроне багатий на клітковину і містить овочі та рослинний білок, каже Джессіка ДеГор, сертифікована дієтологиня і сертифікована фахівчиня з догляду й освіти при діабеті. Ці якості роблять його гарним вибором при спробі контролювати рівень цукру в крові.

Якщо вас турбують вуглеводи в пасті в традиційному мінестроне, ДеГор пропонує вибирати макарони з цільної пшениці для отримання додаткової клітковини або замінювати макарони на інші цільні зерна.

3. Чилі

Алісса Пачеко, сертифікований дієтолог і власниця The PCOS Nutritionist, особливо рекомендує білий курячий суп чилі. "Завдяки курці й бобам він сповнений білка й клітковини, що дає змогу підтримувати рівень цукру в крові на стабільнішому рівні, що дасть вам змогу почуватися більш ситими", - каже вона.

4. овочевий суп-пюре

Від броколі до томатів або моркви - варіанти овочевих супів-пюре безмежні. При цьому такі супи не тільки прості в приготуванні, а й корисні для контролю рівня цукру в крові, оскільки вони багаті на клітковину й антиоксиданти, що борються із запаленням. Крім того, вони, як правило, містять менше вуглеводів.

Багато овочевих супів також багаті поживними речовинами, що підтримують імунітет, такими як вітаміни А і С.

5. Курячий суп

Курячий суп є багатим на поживні речовини варіантом для зміцнення вашої імунної системи, а також його легко зробити низьковуглеводним. Джина Джонс, сертифікований дієтолог, власниця Gina Jones Nutrition, рекомендує використовувати кістковий бульйон, щоб підвищити рівень білка, вітамінів і мінералів.

Також, за її словами, з усіх варіантів курячого супу курячий овочевий суп - найкращий вибір для діабетиків. "Білок із курячого бульйону та курки допомагає ситості та регуляції цукру в крові. Некрохмалисті овочі (наприклад, морква, зелень, селера) допомагають забезпечити організм додатковими поживними речовинами і клітковиною, що пригнічує потяг до їжі та покращує відчуття ситості й регуляцію рівня цукру в крові".

Як обрати суп при діабеті - корисні поради

1. Додайте клітковину - вона робить супи ситнішими, сповільнюючи травлення, що дає змогу глюкозі засвоюватися більш поступово. Вона також підтримує більш здоровий мікробіом кишківника, який відіграє ключову роль у здоров'ї імунітету. Вибирайте рецепти супів з великою кількістю овочів або бобових.

2. Контролюйте рівень солі.

3. Низький вміст насичених жирів. "Вибирайте супи з низьким вмістом насичених жирів, щоб підтримувати здоров'я серця, що також важливо для людей із діабетом", - каже Шет. Супи на основі бульйону, як правило, містять менше насичених жирів, ніж супи на основі вершків.

Раніше УНІАН публікував рецепт грибного крем-супу від Джеймі Олівера, а також незвичайного супу зі смаженою фетою і болгарським перцем.

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