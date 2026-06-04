Коли використовувати інтенсивне прання: що потрібно знати про цей режим

Цей надпотужний режим підходить не для всіх видів прання.

Сучасні пральні машини мають ряди кнопок із безліччю циклів, режимів прання та налаштувань. З’ясувати, який режим для чого найбільше підходить, може бути непросто.

У той час як такі режими, як "Нормальний" і "Делікатний", зрозумілі, режим інтенсивного прання часто викликає питання, пише Southernliving. Зазначається, що хоча режим інтенсивного прання може бути дуже ефективним, він призначений для певних ситуацій під час прання.

Зокрема, його вмикають для більш інтенсивного очищення речей, забруднених набагато сильніше, ніж звичайний одяг під час носіння. Т

Відео дня

На відміну від стандартного циклу, інтенсивне прання триває помітно довше, використовує більш інтенсивне перемішування та вищу швидкість віджимання. Разом ці функції допомагають видалити в'їдливий бруд, піт, жир і стійкі плями, які можуть не відіпратися при звичайному пранні. Таким чином, цей режим потужно видаляє сильні забруднення.

Багато нових пральних машин також регулюють рівень води, цикли полоскання або температуру при виборі режиму "Інтенсивне прання", хоча точні функції відрізняються залежно від моделі. Найбільша відмінність між іншими режимами та інтенсивним пранням полягає в кількості часу та енергії, що витрачаються на очищення.

Коли використовувати режим інтенсивного прання

Його найкраще використовувати для білизни, яка дійсно потребує додаткового очищення. Сильно зношені рушники, мочалки, ганчірки для прибирання, робоча уніформа, садовий одяг або дитячий одяг – все це підходить для цього циклу. Спортивний одяг та постільна білизна, які інтенсивно використовувалися, також можуть виграти від більш інтенсивного прання.

Коли слід уникати режиму інтенсивного прання

Хоча режим інтенсивного прання може бути корисним, його не слід використовувати для кожного завантаження білизни. Делікатні тканини, такі як мереживо, шовк, вовна та багато матеріалів для спортивного одягу, можуть бути пошкоджені через більш тривале прання та сильніше перемішування. Повторне використання може призвести до вицвітання, утворення катишків, розтягування або передчасного зносу.

Майте на увазі, що повсякденний одяг може не стати чистішим від прання в інтенсивному режимі, якщо він не сильно забруднений.

Інтенсивне прання проти прання великогабаритних речей

Одне з найпоширеніших помилок полягає в тому, що режими інтенсивного прання та прання великогабаритних речей служать одній і тій же меті. Насправді вони призначені для різних завдань. Режим "Інтенсивне прання" призначений для сильно забруднених речей, а режим "Прання великих речей" – для великогабаритних предметів, таких як ковдри, пледи, подушки та інші великі постільні речі. Для таких великих речей необхідні спеціальні режими прання, які допомагають їм рівномірно вбирати воду та ретельно полоскати, не порушуючи баланс пральної машини.

Для ковдри, яка не сильно забруднена, може знадобитися режим "Прання великих речей", а не "Інтенсивне прання". Вибір правильного режиму допомагає забезпечити якісне прання, захищаючи при цьому як тканину, так і пральну машину.

Інші новини про прання

Раніше повідомлялося, що через деякі поширені помилки чорні речі швидко вицвітають. Експерти розповіли, як правильно їх прати.

Вас також можуть зацікавити новини: