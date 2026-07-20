Проїзд у київській електричці подорожчає: скільки коштуватиме квиток

Вартість проїзду в Kyiv City Express зміниться з 22 липня. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва.
Як повідомили в "Укрзалізниці", для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, запровадять проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках.
З 22 липня вартість квитка становитиме:
- 30 грн – у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";
- 34,20 грн – при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;
- 36,70 грн – у терміналах самообслуговування УЗ;
- 37 грн – у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.
"Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери – оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах", - наголосили в УЗ.
Перевізник аргументував здорожчання проїзду тим, що утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче, а доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати.
Проїзд в транспорті Києва – останні новини
З 15 липня у столиці запрацювали нові тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер тепер становить 30 гривень. Така сама ціна діятиме і при купівлі від 1 до 9 поїздок. Водночас для тих, хто захоче придбати необмежену кількість поїздок на місяць потрібно буде витратити 3656 грн.
З 14 липня приватні перевізники у Києві почали підвищувати вартість проїзду в маршрутках. Зокрема, в окремих маршрутках вартість поїздки зросла з 20 до 25 гривень та з 10 до 20 гривень.