Проїзд у київській електричці подорожчає: скільки коштуватиме квиток

Чинні пільги для студентів, ветеранів та пенсіонерів зберігаються.

Вартість проїзду в Kyiv City Express зміниться з 22 липня. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва.

Як повідомили в "Укрзалізниці", для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, запровадять проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках.

З 22 липня вартість квитка становитиме:

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30 грн – у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";

34,20 грн – при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;

36,70 грн – у терміналах самообслуговування УЗ;

37 грн – у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.

"Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери – оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах", - наголосили в УЗ.

Перевізник аргументував здорожчання проїзду тим, що утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче, а доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати.

Проїзд в транспорті Києва – останні новини

З 15 липня у столиці запрацювали нові тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер тепер становить 30 гривень. Така сама ціна діятиме і при купівлі від 1 до 9 поїздок. Водночас для тих, хто захоче придбати необмежену кількість поїздок на місяць потрібно буде витратити 3656 грн.

З 14 липня приватні перевізники у Києві почали підвищувати вартість проїзду в маршрутках. Зокрема, в окремих маршрутках вартість поїздки зросла з 20 до 25 гривень та з 10 до 20 гривень.

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