У застосунках для знайомств набирає популярності 'чатфішинг': що це таке

Все більше користувачів довіряють ChatGPT та іншим чат-ботам не лише складання анкети, а й ведення листування з потенційними партнерами.

Штучний інтелект починає змінювати правила знайомств в інтернеті. Все більше користувачів додатків для знайомств довіряють ChatGPT, Gemini та іншим чат-ботам на базі ШІ не тільки складання анкети, а й листування з потенційними партнерами. Це нове явище вже отримало власну назву – "чатфішинг", і учасники ринку визнають, що поки що не знають, як з ним боротися.

Про цю проблему розповів журнал Bloomberg. За даними журналістів, кількість обговорень "чатфішингу" активно зростає: користувачі масово діляться подібними історіями на Reddit і TikTok, а минулого літа кількість пошукових запитів за цим терміном збільшилася майже на 5000%.

Однією з героїнь матеріалу стала 27-річна Бріанна Добсон із Вірджинії. Після знайомства в Tinder вона помітила, що співрозмовник відповідає надто "ідеально" і використовує компліменти, які більше нагадують текст нейромережі. Особливо її збентежив комплімент, що від неї виходить енергія людини, яка "складає окремий плейлист для кожного моменту життя".

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Коли дівчина прямо запитала, чи не допомагає йому ChatGPT, чоловік зізнався, що насправді він використовує Claude, хоча й образився на припущення, нібито він не здатний фліртувати самостійно. За словами дівчини, після цього стиль його повідомлень різко змінився, а спілкування "зав’яло".

У міру того як генеративний штучний інтелект стає частиною повсякденного спілкування, дедалі більше самотніх людей використовують ChatGPT, Claude та інші нейромережі як редактори, щоб зробити повідомлення більш грамотним або підібрати вдале формулювання. А деякі й зовсім повністю доручають нейромережам написання відповідей – і навіть підготовку сценаріїв телефонних розмов.

Деякі користувачі зізнаються, що експортують свої діалоги в ChatGPT, щоб з’ясувати, чому знайомство зайшло в глухий кут. Нейромережа допомагає проаналізувати стиль спілкування, темп листування та можливі помилки, які могли відлякати співрозмовника.

Однак багато хто вважає такий підхід нечесним. Якщо значну частину спілкування веде нейромережа, то людина по той бік екрана отримує уявлення не про особистість співрозмовника, а про можливості мовної моделі.

Представники найбільших сервісів знайомств також визнають цю проблему. Голова Match Group, до якої входять Tinder, Hinge та OKCupid, Спенсер Раскофф розповів, що компанія знає про широке використання великих мовних моделей, але поки що не виробила єдиної політики щодо таких випадків.

За його словами, одна справа – попросити ChatGPT підказати вдалу відповідь, як це зробив би друг, і зовсім інша – повністю замінити власне спілкування нейромережею. Компанія продовжує обговорювати, наскільки допустимо впроваджувати подібні функції безпосередньо в додатки.

Генеральний директор Hinge Джекі Джантос дотримується схожої позиції. Вона вважає, що знайомства завжди були складним процесом, але людям важливо залишатися самими собою, адже саме щирість допомагає будувати довгострокові стосунки.

При цьому самі додатки для знайомств активно впроваджують ШІ у свої сервіси. Наприклад, Bumble нещодавно презентував функцію Dates, яка за допомогою штучного інтелекту аналізує цінності, цілі стосунків та спосіб життя користувачів, щоб підбирати більш сумісні пари. При цьому сервіс не пише повідомлення за людину і не веде листування від її імені.

Згідно з дослідженням Match Group та Інституту Кінсі, близько 26% дорослих американців уже використовували штучний інтелект для знайомств – від вибору найкращих фото до написання описів профілю та перших повідомлень. Серед представників покоління Z цей показник сягає 49%.

Експерти зазначають, що головна проблема "чатфішингу" полягає не лише в можливому обмані, а й у конфіденційності. Щоб проаналізувати листування, користувачі часто завантажують особисті повідомлення в сторонні сервіси штучного інтелекту, а це створює додаткові ризики для конфіденційності.

Дослідники вважають, що чітких правил використання штучного інтелекту в онлайн-знайомствах поки що не існує. Зрештою, більшість людей звертаються до нейромереж не для обману, а щоб підвищити свої шанси знайти партнера.

Раніше компанія-розробник Anthropic закликала технологічних гігантів укласти угоду та уповільнити розвиток штучного інтелекту. Найновіші моделі ШІ наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може нести ризики для всього людства.

Нове дослідження показало, що офісні працівники, по суті, перетворюються на "нянь" для штучного інтелекту. Працівники витрачають до 6 годин на тиждень на нагляд за ШІ, що викликає втому та роздратування.

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