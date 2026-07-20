FIFA заробила понад $9 мільярдів на наймасштабнішому Чемпіонаті світу в історії, - CNBC

Чемпіонат світу з футболу 2026 року став найприбутковішим спортивним турніром в історії.

Наймасштабніший чемпіонат світу з футболу 2026 завершився 19 липня перемогою Іспанії над Аргентиною. Втім, головним фінансовим переможцем турніру стала сама FIFA, яка за підсумками року отримає рекордний дохід, пише CNBC.

За власними оцінками FIFA, дохід організації за 2026 рік перевищить 9 мільярдів доларів. Таким чином, цей чемпіонат світу з футболу став найприбутковішим спортивним турніром в історії.

Вперше у фінальній стадії змагалися 48 збірних замість 32 чотири роки тому, а кількість матчів зросла зі 64 до 104. Сам турнір тривав шість тижнів замість чотирьох.

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Більше матчів означає більше контенту для телекомпаній, більше проданих квитків і більше можливостей для рекламодавців, а отже й ширшу глобальну аудиторію. Рушієм агресивної комерціалізації турніру видання називає президента FIFA Джанні Інфантіно.

Північна Америка стала ідеальним полігоном для тестування нового формату з 48 командами, але не обійшлося й без критики. Насамперед через ціни на квитки, які коливалися від 60 дол. до понад 10 тис. дол. При цьому, за даними аналітичної компанії TicketData, середня вартість квитка перевищила 900 дол. Попри побоювання щодо доступності квитків, попит виявився стійким. За інформацію Football Benchmark, на груповому етапі стадіони були заповнені майже повністю на рівні 99%.

Натхненний високим продажами квитків, Інфантіно вже заявляв про можливе розширення турніру до 64 команд у 2030 році.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп активно долучався до організації турніру, який Сполучені Штати приймали спільно з Мексикою та Канадою. Трампа й Інфантіно пов'язують тісні стосунки. Минулого року FIFA присудила американському лідеру свою першу премію миру після того, як він активно, але безуспішно добивався Нобелівської премії миру.

Оприлюднена минулого тижня фінансова декларація Трампа за 2025 рік показала, що Інфантіно подарував йому 10 квитків вартістю 15 тис. дол. на минулорічний фінал Клубного чемпіонату світу FIFA на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.

У CNBC додають, що турнір 2030 року обіцяє бути ще масштабнішим. FIFA заклала на його проведення бюджет у 6 млрд дол. Змагання приурочать до 100-річчя першого Чемпіонату світу, і організація вже називає його ще привабливішою подією для телерадіокомпаній.

За даними Fortune, переможець цьогорічного чемпіонату світу заробить 51 млн дол. Загалом FIFA виплачує кошти 48 національним футбольним асоціаціям за двома напрямами. Призові залежно від того, наскільки далеко команда просунулася у турнірній сітці та фіксовані виплати на підготовку та тренувальний процес.

Таким чином, кожна зі збірних гарантовано отримує щонайменше 12,5 млн дол. за участь у чемпіонаті світу. З цієї суми 10 млн дол. виплачуються за вихід до фінальної частини та участь у груповому етапі, а інші 2,5 млн дол. йдуть на передтурнірну підготовку та організаційні витрати.

Чемпіонат світу з футболу 2026 - останні новини

19 липня відбувся фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому зіграли збірні Іспанії та Аргентини. Іспанія забила мʼяч у ворота Аргентини на початку другого тайму додаткового часу. Таким чином, збірна Іспанії стала переможцем, матч закінчився з рахунком 1:0.

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