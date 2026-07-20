Не для слабаків: у Європі з'явився епічний пішохідний маршрут через 6 країн

Маршрут довжиною майже 3,5 тисячі кілометрів пролягає від Польщі до Італії.

У Європі з'явився новий вражаючий пішохідний туристичний маршрут, який охоплюватиме аж шість країн і точно сподобається любителям хайкінгу.

Як пише Time Out, маршрут під назвою "Вовча стежка" (Wolf Trail) загальною довжиною 3494 кілометри починається в Польщі, а закінчується в Італії.

Маршрут складається з семи безперервних етапів, а загальний набір висоти на ньому – понад 78 400 метрів, що еквівалентно приблизно дев'ятикратному сходженню на Еверест. Тобто ця пригода явно не для слабаків.

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Видання зазначає, що в середньому проходження всього маршруту займає 4-6 місяців, і найкраще проходити його з квітня по вересень, щоб уникнути ранніх альпійських хуртовин.

При цьому на маршруті туристи використовують завантажувані GPX-файли (стандартний текстовий формат на основі XML для обміну даними GPS, які містять географічні координати, – ред.) для планування щоденного поповнення запасів у містах та пошуку дозволених місць для кемпінгу.

Етапи маршруту "Вовча стежка"

Похід починається з 428-кілометрової ділянки вздовж рівнинного балтійського узбережжя Польщі від Хеля до Свіноуйсьце.

Далі маршрут повертає вглиб країни, переходячи у грандіозний 1930-кілометровий шлях через Німеччину, починаючи з історичних середньовічних міст, таких як Росток, а потім пролягаючи звивистими стежками через Швейцарію до австрійського кордону.

Далі йде 392-кілометровий відрізок через Альгойські Альпи, де можна зробити цивілізовану зупинку в місті Інсбрук.

Заключний відрізок – справжній шедевр. Він пролягає за маршрутом "Віа Альпіна" прямо через порізані Доломіти та словенський національний парк Тріглав, перш ніж, нарешті, вивести на набережну Трієста в Італії, щоб випити переможний коктейль на березі Адріатичного моря.

Маршрут уже перевірила канадська професійна туристка Лорен Роерік. У квітні 2026 року вона провела кілька місяців, перевіряючи безпеку маршруту, інфраструктуру та неминучі логістичні проблеми, усуваючи недоліки.

Цей маршрут пропагує концепцію наскрізного походу, що означає проходження безперервного, епічного маршруту з одним лише рюкзаком на спині та пошуком нових ресурсів у кожному новому місті на шляху. А це ще те завдання, з огляду на сумнозвісні суворі європейські закони щодо кемпінгу.

"Хоча піші походи є частиною німецьких традицій, наші стежки та кільцеві маршрути не підходять для багатоденних походів і дикого кемпінгу, оскільки намет не можна просто так поставити де завгодно", – пояснила місцева фотографка та авторка контенту Анна Хейпель. І вона не перебільшує, адже встановлення намету в німецькому лісі – це вірний спосіб отримати великий штраф.

Щоб туристи могли пройти такий маршрут легально, туристичний бренд Jack Wolfskin об'єднав 3500 кілометрів існуючих історичних стежок. Проклавши весь маршрут безпосередньо через попередньо затверджені туристичні табори, гірські хатини та місцеві села, туристи зможуть отримати захопливі враження від складного континентального пішого походу, але з повністю легальною системою безпеки та гарячим душем наприкінці кожної ділянки.

Найкращі маршрути для хайкінгу у світі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше видання National Geographic назвало найкращі хайкінг-маршрути у світі по вулканах, які підходять як для одноденних походів, так і для багатоденних експедицій.

У свою чергу експерти страхової компанії InsureandGo відібрали п'ять найкращих пішохідних маршрутів Європи з неймовірними краєвидами, на які варто звернути увагу всім любителям хайкінгу.

Тим часом профільне видання Much Better Adventures назвало десять найкращих недооцінених маршрутів Європи для хайкінгу – далеко від проторених стежок.

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