Росія змістила акцент в повітряних ударах: Ігнат розкрив небезпечну тенденцію

РФ змінила тактику повітряних атак, тому українцям не варто чекати спокійних ночей, зауважив військовий.

Російська окупаційна армія не зменшує атаки безпілотниками, а перерозподіляє удари між різноманітними дронами та ракетами – атаки по Україні тривають майже цілодобово.

Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, минула ніч була відносно спокійна в цілому для України – ворог запустив понад 100 дронів та 41 ракету. Водночас, за його словами, противник дедалі частіше застосовує крилаті авіаційні ракети та"Бандеролі", які є гібридом дрона та ракети. Водночас ці засоби ураження росіяни застосовують разом з реактивними БПЛА.

"Противник частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Це ускладнює роботу ППО тому, що треба реагувати на реактивні безпілотники, які летять значно швидше. Та проти них потрібно використовувати відповідні засоби – як керовані зенітні ракети, так й авіаційні ракети, якими полює на ці реактивні безпілотники наша авіація", - розповів військовий.

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Він додав, що Росія корегує свої удари відповідно до завдань, які перед підлеглими ставить кремлівський диктатор Володимир Путін. Зокрема, було вже декілька масованих атак із застосуванням ракет, що летять по балістичній траєкторії.

Ігнат також прокоментував заяву аналітиків ISW про те, що Росія нібито рідше почала використовувати під час атак безпілотники. Він вважає, що ворог зараз більше покладається на балістичні ракети через те, що Україна має проблеми з постачанням відповідних ракет-перехоплювачів.

"Не казав би, що менше (дронів – УНІАН). Вони дійсно роблять зараз ставку на балістику, розуміючи певну проблематику, яка в нас є з постачанням ракет, але вони атакують щоночі, і протягом денної пори… Коли противник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати й цілодобово", - пояснив Ігнат.

За його словами, ситуація для Сил оборони залишається напруженою. Часто після нічної атаки з залученням близько 150 безпілотників, противник протягом дня може запустити ще 130 ударних дронів. За його словами, безперервна боротьба за небо втомлює і людей, і техніку. Тому, наголосив речник, розслаблятися не можна.

"Противник може дещо змістити акцент в ударах, чи то на дрони, чи то на ракети. Не забувайте про дрони тактичного рівня - це ті ж самі "Ланцети", "Молнії", вони в цю статистику, яку ми подаємо, навіть і не входять. Безпілотники оперативно-тактичного і тактичного рівнів Генеральний штаб ЗСУ показує окремо - у своєму ранковому зведенні".

Повітряні удари по Україні

Як писав УНІАН, раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що РФ зараз активніше застосовує реактивні БПЛА, які відрізняються від звичних "Шахедів"-131/136, "Гербер" та "Італмасів". Швидкість у них значно більша, ніж у звичайних "Шахедів" з двигунами внутрішнього згорання. Тому по цьому засобу повітряного ураження може працювати обмежена кількість засобів. Йшлося, що Сили оборони роблять всі можливі кроки, щоб відповідним чином реагувати на зміну тактики ворога.

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