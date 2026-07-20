Генштаб прояснив ситуацію щодо відставки Сирського

Сьогодні рішення щодо звільнення Сирського чекати не варто, підкреслили в Офісі президента.

Інформація, що з’явилась у ЗМІ та соцмережах щодо начебто звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського з посади не відповідає дійсності.

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ. Там наголосили, що Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Також йдеться, що начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки.

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В Генштабі нагадали, що звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України.

У свою чергу радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин закликав журналістів обережніше ставитись до даних з анонімних телеграм-каналів, які вже повідомили про нібито відставку Сирського.

"Я би сьогодні не чекав (йдеться про рішення по головкому)", - зазначив він.

Литвин назвав некоректною інформацію, що сьогодні на ставці буде обговорюватись питання про нового головнокомандувача:

"Це некоректно. Ставка взагалі не для того, а щоб обговорити запити від командирів корпусів по постачанню та деяких організаційних рішеннях меншого порядку".

Нагадаємо, низка ЗМІ з посиланням на анонімні джерела розповсюдила інформацію про те, що Сирський пішов у відставку.

Ситуація навколо відставки Сирського

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Finance Times із посиланням на високопосадовця з Офісу президента написала, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Сирського, намагаючись знайти вихід із найбільшої за час свого президентства кризи військового керівництва.

Як повідомило виданню джерело, президент готовий усунути Сирського з посади, якщо знайде командира, який зможе забезпечити плавну передачу повноважень і водночас зберегти надійну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.

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