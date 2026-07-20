Картопля та інші 'борщові' овочі активно дешевшають: наскільки опустилися ціни

Водночас вартість помідорів несподівано зросла.

Ціни на овочі борщового набору в Україні продовжували знижуватися на минулому тижні. Так, картопля продається в гурті наразі в межах 10-15 грн/кг замість 12-15 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Також на 2 гривні в сторону зниження змінилася вартість білокачанної капусти – з 20-25 до 18-25 грн/кг. Сильніше здешевшали буряк та морква – з 14-18 до 10-15 грн/кг та з 28-30 до 22-28 грн/кг відповідно. Верхня стеля цін на ріпчасту цибулю впала майже вдвічі – з 20-35 до 16-20 грн/кг.

Вартість огірків знову знизилася – тепер їх відпускають по 15-30 грн/кг замість 25-40 грн/кг в гурті. А от помідори, навпаки, здорожчали на 10 гривень – з 30-60 до 40-75 грн/кг. Різко просіла нижня стеля цін на часник – зі 100-130 до 50-120 грн/кг.

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Серед фруктів зросла пропозиція яблук, які здешевшали з 28-55 до 25-40 грн/кг. Вартість груш знизилася ще більше – з 45-70 до 40-50 грн/кг. Слива стрімко здешевшала зі 100-130 до 50-100 грн/кг.

У ягідному сегменті продовжила знижуватися вартість лохини. Наразі нею торгують по 200-300 грн/кг проти 250-350 грн/кг тижнем раніше. Також дещо здешевшала вишня – зі 100-140 до 100-120 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Овочі борщового набору в Україні так само дешевшали і тиждень тому – за винятком білокачанної капусти, вартість якої практично не змінилася.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що в цілому з надходженням нових партій овочів цьогорічного врожаю ціни будуть знижуватися. Пік реалізації овочів – і, відповідно, найнижчі ціни – триватиме до вересня місяця, прогнозує фахівець.

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