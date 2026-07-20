Ціни на пальне в Україні підстрибнули: скільки вже коштує

Найбільше здорожчали дизпаливо та бензин А-95.

За вихідні середні ціни на пальне в Україні на автомобільних заправках зросли в межах 1,4-2,2%. Найбільше в грошовому значенні здорожчав бензин марки А-95 преміум – на 1,74 грн (+2,2%). Станом на понеділок, 20 липня, він коштує в середньому 80,73 грн, повідомляє портал Мінфін.

Вартість звичайного бензину А-95 зросла на 1,5 грн (+2%) і становить 76,57 грн за один літр. Бензин марки А-92 додав у ціні 0,98 грн (+1,4%) – до 71,46 грн за літр.

Іншим лідером здорожчання стало дизельне паливо. Воно додало в ціні 1,7 грн (+2,2%) і наразі коштує 78,8 грн/л. Водночас вартість автомобільного газу з п’ятниці не змінилася – його так само продають в середньому по 40,02 грн/л.

Відео дня

Ціни на нафту та бензин – головні новини

Через чергову ескалацію бойових дій між США та Іраном на Близькому Сході, що призвела до майже повної зупинки трафіку танкерів Ормузькою протокою, світові ціни на нафту знову зросли. Так, вартість нафти марки Brent 20 липня додала 2% і перевищила 90 доларів за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 84,2 дол. за барель. Вона здорожчала на 1,71 дол., або на 2,07%, до найвищого рівня з 12 червня.

Пальне дорожчало – проте не так активно – і на минулому тижні. Так, з 15 на 16 липня середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 20 коп./л, до 76,48 грн/л, бензину А-95 – на 17 коп./л, до 74,86 грн/л. Автомобільний газ залишався на позначці 40,03 грн/л.

Вас також можуть зацікавити новини: