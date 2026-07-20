ЄС блокує додаткові доходи Кремля: підвищення стелі цін на російську нафту відклали

21 пакет санкцій передбачатиме довгострокове призупинення автоматичного перегляду цінової стелі на нафту.

Європейський Союз поки не послаблюватиме санкційний механізм, спрямований на обмеження доходів Російської Федерації від експорту нафти, попри зростання світових цін через війну між Іраном та Ізраїлем.

Як пише DIE ZEIT, представники країн-членів ЄС домовилися призупинити до 23 липня автоматичний перегляд граничної ціни на російську нафту, який мав відбутися вже 22 липня.

Без цього рішення чинну цінову стелю на рівні 44,1 долара за барель довелося б суттєво підвищити. Відповідний механізм передбачає, що гранична ціна автоматично коригується відповідно до ринкової ситуації та залишається приблизно на 15% нижчою за середню ціну російської сирої нафти. Це необхідно для збереження ефективності санкцій і обмеження нафтових доходів Кремля.

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Втім, під час розробки цього механізму не враховували сценарій різкого стрибка світових цін через війну навколо Ірану та суттєве обмеження судноплавства через Ормузьку протоку. Якби автоматичне коригування відбулося, то Росія змогла б значно збільшити прибутки від експорту нафти.

Призупинення перегляду - тимчасове рішенням. До наступного четверга країни ЄС планують погодити 21-й пакет санкцій проти Росії через її триваючу агресію проти України. Очікується, що він передбачатиме вже довгострокове призупинення автоматичного перегляду так званої цінової стелі на нафту.

Для забезпечення дотримання цього механізму санкції загрожують компаніям, які беруть участь у транспортуванні російської нафти за ціною, вищою за встановлений ліміт. Обмеження також поширюються на судноплавні компанії, а також підприємства, що надають страхові, технічні, фінансові та посередницькі послуги.

Переговори щодо 21-го пакета санкцій тривають у Брюсселі вже кілька тижнів. За словами дипломатів, досягнення компромісу ускладнюють національні інтереси окремих держав-членів. Зокрема, Греція прагне захистити свої судноплавні компанії, які отримують прибуток від перевезення скрапленого природного газу до третіх країн.

Ціни на російську нафту – головні новини

Минулого року ЄС прийняв динамічний механізм, що забезпечує автоматичне встановлення цінової межі кожні шість місяців на рівні, на 15% нижчому за середню ринкову ціну на російську нафту марки Urals. Водночас у результаті війни з Іраном та фактичного закриття Ормузької протоки ціни на нафту різко зросли. У результаті наступний автоматичний перегляд верхньої межі міг би призвести до її підвищення щонайменше до 65 доларів за барель.

У травні стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість тимчасового заморожування цінової межі на російську нафту через продовження війни на Близькому Сході.

Ще у червні ЄС мав намір узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти нафтових доходів РФ, її банків та "тіньового флоту". Ключовою пропозицією має стати закріплення верхньої межі ціни на російську нафту.

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