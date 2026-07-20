У Києві нетверезий водій BMW на повній швидкості зніс двох велосипедистів (фото)

Прилад показав у його крові 0,32 проміле алкоголю.

27-річний водій BMW влаштував смертельне ДТП у Києві, на повній швидкості збивши двох велосипедистів. Від отриманих травм 17-річний велосипедист помер на місці аварії.

Про цеповідомила прес-служба Київської міської прокуратури. Встановлено, що 18 липня чоловік їхав за кермом BMW по Бориспільскому шосе з Києва у напрямку села Щасливе. У цей час узбіччям дороги рухались двоє велосипедистів – батько й син.

Зазначається, що під час виконання обгону іншого автомобіля з правої сторони, підозрюваний виїхав на узбіччя, позначене суцільною лінією дорожньої розмітки та скоїв наїзд на велосипедистів, які їхали попереду. Після цього водій BMW зіткнувся з навчальним автомобілем KIA Rio.

Відео дня

"Від отриманих травм 17-річний велосипедист помер на місці ДТП, його 44-річного батька госпіталізували. Водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад "Драгер" показав у його крові 0,32 проміле алкоголю. Водія затримали в порядку ст. 208 КПК. Чоловіку повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель велосипедиста (ч 3. ст. 286-1 Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі поінформували, що до суду скеровано клопотання про обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років.

Смертельні ДТП – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Бродах на Львівщині внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх, ще двоє травмовані.

Смертельна аварія сталася уночі 20 липня. За даними правоохоронців, 24-річний водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автомобіль виїхав на узбіччя, врізався у дерево та бетонну електроопору, після чого перекинувся.У салоні перебували шестеро людей – водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії троє дівчат – дві 16-річні та одна 15-річна – загинули на місці. Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Також травмувався 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся за медичною допомогою.

Вас также могут заинтересовать новости: