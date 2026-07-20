Названо 8 найкращих Android-смартфонів на сьогодні: від бюджетних до топів

На думку авторів рейтингу, на цей момент екосистема Android пропонує значно ширший вибір, ніж iPhone.

Експерти британського видання The Independent склали список із восьми найкращих Android-смартфонів на цей момент. До нього, як завжди, увійшли представники різних цінових сегментів.

На думку авторів рейтингу, сьогодні екосистема Android пропонує набагато більший вибір, ніж iPhone. Користувачі можуть підібрати пристрій під свої потреби: з найкращою камерою, максимальною автономністю, незвичайним дизайном або високою ремонтопридатністю.

Найкращий смартфон на Android – Google Pixel 10 Pro

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Перше місце посів Google Pixel 10 Pro. Оглядачі відзначають, що смартфон пропонує найкращу реалізацію Android завдяки чистій оболонці без зайвих додатків, глибокому налаштуванню під себе та інтеграції фірмового ШІ Gemini.

Окремої похвали заслужила система камер. Алгоритми обчислювальної фотографії Google дозволяють отримувати природні відтінки шкіри та якісні портретні знімки. Серед нових можливостей також виділяється підтримка магнітних аксесуарів Pixelsnap.

Найкращий бюджетний Android-смартфон – Honor Magic 8 Lite

Якщо головним критерієм є автономність, а бюджет обмежений 350 доларами, експерти рекомендують звернути увагу на Honor Magic 8 Lite. Смартфон оснащений акумулятором 7500 мАг, якого при помірному використанні може вистачити на 3 дні без підзарядки. Також пристрій отримав яскравий 6,79-дюймовий AMOLED-дисплей, зручний для перегляду відео та ігор.

Але заради такої високої автономності виробнику довелося піти на деякі компроміси: надширококутна камера на 5 мегапікселів і чіпсет Snapdragon 6 Gen 4 поступаються конкурентам у цьому сегменті.

Найкращий Android-камерофон – Oppo Find X9 Ultra

Найкращим смартфоном для мобільної фотографії став Oppo Find X9 Ultra. Модель отримала феноменальний набір камер: основний модуль на 200 Мп, телефото на 200 Мп із 3-кратним зумом, перископічний модуль на 50 Мп із 10-кратним оптичним зумом та надширококутну камеру на 50 Мп.

За словами авторів, якість знімків настільки висока, що в більшості випадків Find X9 Ultra здатний замінити повноцінну дзеркальну камеру. Доповнює картину акумулятор на 7050 мАг, що забезпечує тривалий час роботи навіть під час активної зйомки.

Android-смартфон з найкращим екраном – Honor 600 Pro

У категорії екранів переможцем став Honor 600 Pro. Головною особливістю пристрою став 6,57-дюймовий AMOLED-екран із піковою яскравістю 8000 ніт, що перевершує показники 99% сучасних флагманів. Завдяки цьому смартфоном комфортно користуватися навіть під яскравим сонячним світлом.

Також експерти відзначили основну камеру на 200 Мп, яка дозволяє кадрувати та наближати знімки без помітної втрати якості.

Найкращий Android-смартфон середнього класу – Galaxy S25 FE

Пристрій працює на базі процесора Exynos 2400, забезпечує плавну роботу системи One UI та отримає сім років оновлень Android, що робить його вигідною покупкою на довгий термін.

Крім того, смартфон оснащений яскравим 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм, а за відчуттями від використання практично не поступається дорожчим моделям Galaxy.

Android-смартфон з найкращим дизайном – Nothing Phone (4a) Pro

Окремо фахівці відзначили Nothing Phone (4a) Pro, назвавши його найнезвичайнішим Android-смартфоном на ринку. Головною особливістю моделі стала фірмова світлодіодна система Glyph Matrix і компактна панель Glyph Bar, які відображають сповіщення, час та іншу інформацію без необхідності постійно вмикати екран.

Окрім оригінального зовнішнього вигляду, телефон отримав телефото-камеру з 3,5-кратним оптичним зумом та фірмову оболонку Nothing без зайвого програмного забезпечення.

Найкращиа Android-розкладачка – Galaxy Z Flip 7

Журналісти високо оцінили збільшений зовнішній дисплей діагоналлю 4,1 дюйма, який дозволяє відповідати на повідомлення, користуватися навігацією та виконувати багато завдань без відкриття пристрою.

Крім того, завдяки своїй конструкції смартфон зручно використовувати для зйомки селфі, а компактні розміри роблять його значно зручнішим за класичні флагмани.

Найнадійніший Android-смартфон – Fairphone 6

Його головна особливість – можливість самостійно замінити практично будь-який компонент: акумулятор, камери, екран та інші деталі. Смартфон також підтримує модульні аксесуари та постачається з п’ятирічною гарантією, а нові версії Android будуть виходити навіть після 2032 року.

Хоча за продуктивністю модель поступається конкурентам у сегменті до 599 євро, експерти вважають її найкращим вибором для тих, хто цінує екологічність, довговічність і можливість ремонту без звернення до сервісного центру.

Раніше компанія OnePlus підтвердила, що більше не випускатиме нові телефони в Європі, а подальша стратегія бренду буде зосереджена на Китаї. У свою чергу Realme більше не випускатиме нові пристрої в Китаї й зосередиться на глобальному ринку.

Як УНІАН уже повідомляв, дешеві телефони у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути. Причина – стрімке зростання попиту на чіпи пам’яті DRAM і NAND, що залишає виробникам смартфонів дедалі менше доступних компонентів.

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