Заповзятливі люди вирішили заробити на тих, хто ще не встиг пройти вакцинацію.

На тлі того, що в Україні за добу зафіксували майже 19 тисяч нових випадків-19 і вже кілька міст потрапили в "червону" зону карантину, деякі люди вирішили заробляти на тих, хто з якихось причин ще не зробив щеплення від коронавірусу. Так, українці придумали новий бізнес, в якому їм допомагають сертифікати про вакцинацію.

На сайті інтернет-оголошень OLX почали з'являтися дивні пропозиції про послуги.

Українці пропонують нещепленим від COVID-19 мешканцям Кривого Рогу, Дніпра, Львова, Миколаєва, Харкова та інших міст країни послуги так званих кур'єрів. Заповзятливі люди, у яких є сертифікат про вакцинацію, готові зробити покупки в магазинах і віддати товари тим, хто не може цього зробити через відсутність щеплень.

"Скуплюся за вас в магазинах, кафе і ресторанах", "Скуплюся за вас в магазині якщо не маєте сертифіката Covid", "Скуплюся за вас в магазині, є ковід сертифікат", - за свої послуги "бізнесмени" готові брати від 100 гривень.

Читайте такожУ львівській лікарні померла багатодітна мати, яка була категорично проти вакцинаціїЦілком очевидно, подібна діяльність навряд чи допоможе Україні перемогти пандемію. Поки українці допомагатимуть тим, хто відмовляється від щеплень, кількість заражень і смертельних випадків буде тільки зростати. Крім цього, "бізнесмени" навряд чи планують платити податки за свої послуги, що загрожує проблемами з законом.

Нагадуємо, що 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - не вакцинувалися від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові від коронавірусу рятують 3-місячне немовля, дитина у вкрай важкому стані.

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Автор: Поліна Кузенко