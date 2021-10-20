Так, за добу в Україні зафіксували майже 19 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше - в Одеській і Дніпропетровській областях.

В Україні за минулу добу виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей, а одужали - 7 605 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, захворіли 1 447 дітей та 435 медпрацівників. До лікарень за добу потрапили 5 468 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні і є одним з найбільших за останні півроку. Днем раніше виявили 15 579 нових випадків зараження, померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом — 538.

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Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) областях та у Києві (1 023).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 2 679 185 випадків COVID-19. З них 61 843 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 344 799 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 137 355 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 67 258, методом ІФА — 14 142. Також зробили 55 955 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 13,7 мільйона ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Україна станом на ранок 20 жовтня Україна - на 4 місці за добовою смертністю від коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко