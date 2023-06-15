Концерт співачки в Стокгольмі позначився на економічній ситуації в країні.

Американська співачка Бейонсе спровокувала зростання інфляції в Швеції, почавши зі Стокгольма своє світове турне. Про це пише видання Politico.

За даними Статистичного управління Швеції, з квітня по травень рівень інфляції в країні склав 0,3 процентних пункту. Головний економіст Danske Bank Майкл Гран запевнив журналістів, що дане підвищення цін було частково пов'язано із збільшеним попитом на "широкий набір товарів і послуг, наприклад, відвідування готелів і ресторанів" і на "рекреаційні послуги", включаючи квитки на концерти.

"Початок світового турне Бейонсе в Швеції, схоже, вплинув на травневу інфляцію. Наскільки - невідомо, але, ймовірно, це 0,2 процентних пунктів з 0,3, які додали готелі/ресторани. Ми очікуємо, що в червні це несподіване зростання відкотиться назад, оскільки ціни на готелі і квитки повернуться до норми", — сказав Гран.

За словами економіста, ця подія є безпрецедентною і "вельми дивною". Він зазначив, що великі культурні та спортивні заходи дійсно можуть спричинити короткочасний сплеск цін на місцеві готелі і ресторани, але це рідкість, щоб вони впливали на рівень інфляції цілої держави.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в травні зросли на 0,5% в порівнянні з квітнем, що становить 15,3% в річному вимірі. В цілому з початку року рівень інфляції склав вже 3,8%.

За даними НБУ, подорожчання продовольчих товарів істотно сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину і пальне, відновленням виробничих і логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

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