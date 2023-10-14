Керівник готелю намагався оскаржити рішення про його звільнення.

У серпні 2022 року група біженців з України заселилась в готель Strathspey в Хайленд (Шотландія). Умови перебування були настільки нестерпними, що їхні історії, що жахають, потрапили на сторінки місцевої газети.

Як пише Daily Mail, постояльці розповідали, що готель "кишить шкідниками", з їжі пропонують тільки "нагетси і чіпси", рушники та білизну не змінюють в номерах по п’ять днів, ліфти зламані, з Wi-Fi є проблеми тощо.

Дисциплінарне слухання, яке відбулося в грудні 2022 року, виявило недоліки в готелі Strathspey і з’ясувало, що через недбалість керівника компанії було завдано "кричущої репутаційної шкоди". Через це керівник готелю Єн Міллер, який отримував за свою роботу 120 тисяч фунтів стерлінгів (це майже в чотири рази більше, ніж середня зарплата в регіоні торік), втратив свою посаду.

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Однак сам Міллер не погодився з причинами свого звільнення. Він подав до суду в Глазго скаргу на несправедливе звільнення. Утім трибунал із трудових правовідносин заслухав всі зауваження щодо Міллера, який залишив 85 номерів без якісного обслуговування, і визнав звільнення справедливим.

"Як найвища за посадою особа, що працювала на об'єкті, він несе повну відповідальність", – прокоментував суддя з питань зайнятості Рорі Макферсон.

Українські біженці в готелях за кордоном - резонансні новини

В жовтні минулого року у муніципалітеті Грос-Стремкендорф (Мекленбург-Передня Померанія) в Німеччині підпалили притулок для українських біженців, який розташували у готельному комплексі Phoenix Hotel Schäfereck.

В квітні поточного року стало відомо, що влада Кіпру виселить близько 3 тисяч українських біженців, які мешкають в місцевих готелях.

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