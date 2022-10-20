Всіх вдалося вчасно евакуювати, постраждалих немає.

У муніципалітеті Грос-Стремкендорф (Мекленбург-Передня Померанія) в Німеччині підпалили притулок для українських біженців.

Про це повідомляє місцева поліція.

В середу, 19 жовтня, близько 21:20 за місцевим часом у готельному комплексі Phoenix Hotel Schäfereck спалахнула пожежа. Полум'я швидко перекинулося на солом'яний дах, який відразу ж спалахнув. Пожежна служба працювала тут до самого ранку. Внаслідок пожежі дах обвалився.

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З березня в цьому готелі мешкають 14 осіб з України, що виїхали через війну. Також в цей вечір там перебували троє співробітників Червоного Хреста. Всіх їх вдалося вчасно евакуювати, постраждалих немає. Мешканців готелю, який згорів, переселили в інший заклад.

За даними поліції, ймовірно, це був підпал. За підозрою у підпалі вже розпочато розслідування.

Раніше в середу сюди також викликали поліцію через намальовану на в’їзді свастику.

Українські біженці в Німеччині

24 лютого поточного року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Росіяни почали бомбити мирні українські міста та цивільні об'єкти, через що велика кількість українців була вимушена виїжджати у західні та центральні частини нашої країни. Жінки із дітьми також рятувалися від війни у сусідніх країнах.

Станом на початок жовтня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона.

Згідно з даними ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1, 409 мільйонів. Слідом йде Німеччина, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України становить 709,15 тисяч.

Біженці, які прибувають з України, допомогли збільшити населення Німеччини до найвищого рівня.

На початку вересня у Німеччині 12 з 16 земель оголосили, що не приймають шукачів притулку через великий наплив українців.

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