Внаслідок неповернення українців економіка втрачатиме від 2,7 до 6,9% ВВП щорічно.

За перше півріччя поточного року кількість українських біженців за кордоном збільшилася на 300-500 тисяч осіб.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії з посиланням на дані двох хвиль опитування біженців, яке проводила компанія Info Sapiens. "Станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5,6 до 6,7 мільйонів українців. Нова хвиля біженців стала наслідком ударів по енергосистемі України, посиленням ракетних атак у травні, а також підриву Каховської ГЕС. Як і раніше, більшість біженців - це жінки та діти. Водночас ми фіксуємо збільшення частки чоловіків", - зазначили у Центрі економічної стратегії.

Також експерти ЦЕС прогнозують, що з усіх українських біженців за кордоном, в залежності від сценарію розвитку подій, можуть залишитися від 1,3 до 3,3 мільйонів осіб. Цей показник на 400–600 тисяч осіб більший, ніж у попередніх розрахунках за грудень минулого року.

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Внаслідок неповернення українців вітчизняна економіка втрачатиме від 2,7 до 6,9% валового внутрішнього продукту щорічно, зазначили в ЦЕС.

Біженці з України

За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 6,2 мільйони українців, які виїхали з країни на початку повномасштабного російського вторгнення, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують валовий внутрішній продукт України на 0,5%.

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 70 тисяч українських біженців. Станом на 10 липня 2023 року у ЄС було понад 4 мільйони біженців з України, їхня кількість зростає. Найчастіше вони обирають Німеччину (28%), Польщу (24%) та Чехію (9%).

Станом на 16 серпня 2023 року в Україні порахували, скільки людей від початку війни жодного разу не приїздили додому. Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб.

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