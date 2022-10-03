Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав направити якомога більше людей на збирання врожаю та на інші роботи, що завершують сільськогосподарський рік.
Як пише "Белта", за оцінками уряду виробництво сільгосппродукції в країні можна збільшити у два рази й продати її "за хорошими цінами".
"Для сільського господарства, підприємств відкрився неосяжний ринок. Ми все можемо продати в Росії, Китаї", - сказав Лукашенко, звертаючись до новопризначених керівників райвиконкомів. - "Тому розмови про те, що десь санкції, якась мобілізація, війна, ще чогось, - не приймаються. Забудьте про це".
Тому Лукашенко закликав голів районних адміністрацій "мобілізувати всіх" на збирання врожаю, підкресливши, що мова йде, в тому числі про школярів.
"Якщо людина піде 5-6 годин попрацює - і батькам в радість, і дитині хороша фізична підготовка", - сказав білоруський диктатор. - "Ми всі, і ви, я - точно, працювали. Не працювали, а гарували, і дай Боже як. Тому мобілізовуйте студентів, робітників, державних службовців, інших людей для того, щоб допомогти нам прибрати це все. Тому що гроші пристойні можемо заробити. Не зараз, так по весні", - заявив Лукашенко.
Участь Білорусі у війні проти України та відповідні санкції
Нагадаємо,24 лютого війська Росії вторглися в Україну, зокрема, з території Білорусі. Ряд країн Заходу, в тому числі Британія, запровадили нові санкції проти РФ і Білорусі.
Наприкінці березня британська влада запровадила санкції проти власників російських банків і фінансових установ. Крім того, були запроваджені обмежувальні заходи проти великих російських і білоруських компаній, пов'язаних з оборонною сферою.
У липні уряд Британії запровадив нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі, оскільки режим Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російських військ в Україну.
Нагадаємо, в Росії 21 вересня Путін оголосив "часткову мобілізацію", дані про те, скільки точно людей планується призвати в армію в її рамках, засекречені. Міноборони РФ говорило про 300 тисяч мобілізованих, в ЗМІ стверджують, що в засекреченій частині Указу йдеться про призов 1,2 мільйона осіб.
Своєю чергою, Лукашенко, який мовчазно втягнув Білорусь у війну проти України, запевняє, що у РБ мобілізації не буде. Він каже, що мобілізація йде лише в Росії.