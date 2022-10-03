Лукашенко закликав голів районних адміністрацій "мобілізувати всіх" на збирання врожаю, підкресливши, що мова йде, в тому числі про школярів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав направити якомога більше людей на збирання врожаю та на інші роботи, що завершують сільськогосподарський рік.

Як пише "Белта", за оцінками уряду виробництво сільгосппродукції в країні можна збільшити у два рази й продати її "за хорошими цінами".

"Для сільського господарства, підприємств відкрився неосяжний ринок. Ми все можемо продати в Росії, Китаї", - сказав Лукашенко, звертаючись до новопризначених керівників райвиконкомів. - "Тому розмови про те, що десь санкції, якась мобілізація, війна, ще чогось, - не приймаються. Забудьте про це".

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Тому Лукашенко закликав голів районних адміністрацій "мобілізувати всіх" на збирання врожаю, підкресливши, що мова йде, в тому числі про школярів.

"Якщо людина піде 5-6 годин попрацює - і батькам в радість, і дитині хороша фізична підготовка", - сказав білоруський диктатор. - "Ми всі, і ви, я - точно, працювали. Не працювали, а гарували, і дай Боже як. Тому мобілізовуйте студентів, робітників, державних службовців, інших людей для того, щоб допомогти нам прибрати це все. Тому що гроші пристойні можемо заробити. Не зараз, так по весні", - заявив Лукашенко.

Участь Білорусі у війні проти України та відповідні санкції

Нагадаємо,24 лютого війська Росії вторглися в Україну, зокрема, з території Білорусі. Ряд країн Заходу, в тому числі Британія, запровадили нові санкції проти РФ і Білорусі.

Наприкінці березня британська влада запровадила санкції проти власників російських банків і фінансових установ. Крім того, були запроваджені обмежувальні заходи проти великих російських і білоруських компаній, пов'язаних з оборонною сферою.

У липні уряд Британії запровадив нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі, оскільки режим Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російських військ в Україну.

Нагадаємо, в Росії 21 вересня Путін оголосив "часткову мобілізацію", дані про те, скільки точно людей планується призвати в армію в її рамках, засекречені. Міноборони РФ говорило про 300 тисяч мобілізованих, в ЗМІ стверджують, що в засекреченій частині Указу йдеться про призов 1,2 мільйона осіб.

Своєю чергою, Лукашенко, який мовчазно втягнув Білорусь у війну проти України, запевняє, що у РБ мобілізації не буде. Він каже, що мобілізація йде лише в Росії.

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