В українській розвідці розповіли про хід мобілізації у РФ.

Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести, поліція Російської Федерації активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні сказано, що робота військкоматів у РФ характеризується як "хаотична", бо посадовці, щоб виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду.

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"Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців ЗС РФ по контракту. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тисяч російських рублів", - повідомляє українська розвідка.

У повідомленні сказано, що мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей.

Так, за даними ГУР, в рамках проведення мобілізаційних заходів на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6 тис. осіб, а до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9 тис. мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня має прибути ще 2 тис. мобілізованих.

"Керівництво закладу не має можливості забезпечити цей особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням - немає спальних місць, не вистачає вбиралень, в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до мінус 6. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога. У зв’язку з цим новоприбулі відправляються до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням – "не вистачило", - інформує ГУР.

Крім того, військові комісари повідомляють керівництву, що є складнощі при проведенні мобілізації, оскільки "люди відключають домофони та не відчиняють двері". Зокрема, військовий комісар центрального та сеймського округів Ігор Ясько повідомив керівництву, що 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

В управлінні розвідки зазначають, що у Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження, а власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

Крім того, в Бурятії зростає невдоволення поголовною мобілізацією, зокрема, в селі Баргузін були "мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії", а потім з'ясувалося, що на пункті збору немає теплих речей, тому мешканці села були змушені збирати "гуманітарну допомогу" для мобілізованих односельчан.

"Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести, поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів особливого призначення", - зазначили у ГУР Міноборони України.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Разом з тим, за даними деяких ЗМІ, в РФ планують мобілізувати 1 млн осіб.

Пізніше стало відомо, що у зв'язку з цим у Російській Федерації достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

Крім того, окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, окупанти здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку, а на блокпостах посилено перевірки документів.

29 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що виїзд з окупованого міста ускладнений окупантами, які вже готують там мобілізацію. До 10 жовтня планують зібрати добровольчий батальйон чисельністю понад 3 тис. осіб.

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