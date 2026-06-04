У червні на небі зʼявляться два унікальні дива: коли і де їх дивитись

Зближення Венери та Юпітера триватиме майже тиждень і буде помітним неозброєним оком.

З 5 по 12 червня на західному небі спостерігатиметься ефектне з’єднання двох найяскравіших планет – Венери та Юпітера. Найближче одна до одної вони опиняться ввечері у вівторок, 9 червня, пише HVG.

За даними обсерваторії Швабхедьї, після заходу сонця приблизно о 21:20 Юпітер буде видно на відстані близько 1,6 градуса від Венери, яка сяятиме вище над західним горизонтом.

Астрономи зазначають, що явище буде доступне для спостереження неозброєним оком за умови ясного неба та відкритого західного горизонту.

Відео дня

У невеликі телескопи можна буде розгледіти диск Юпітера та його найяскравіші супутники, а також фазу Венери при більшому збільшенні.

Додатковий бонус

9 червня поруч із планетарним зближенням можна буде спостерігати ще одне явище – Меркурій у фазі дихотомії, коли рівно половина його диска буде освітлена Сонцем.

Планету варто шукати близько 21:30 над західним горизонтом на невеликій висоті, приблизно 8 градусів. Для кращого спостереження рекомендують використовувати бінокль або телескоп.

З нагоди цього рідкісного явища зоряна обсерваторія Швабхедьї організовує спеціальну програму з 4 по 12 червня. Відвідувачам обіцяють демонстрації телескопів та тематичні лекції про небесні явища.

Вас також можуть зацікавити новини: