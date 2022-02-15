Хитрий власник вирішив, що такий метод дозволить йому паркуватися на тротуарі без жодних наслідків.

У Дніпрі автохам, який вирішив припаркувати свою машину на тротуарі, досить оригінально намагався її "захистити" від штрафу. Власник авто прикрив номерні знаки звичайними медичними масками.

Фото його машини опублікував "Інформатор".

15 лютого на вулиці Мечникова був помічений автомобіль, припаркований на тротуарі. Власник машини, судячи з усього, сильно не хотів отримати штраф або забирати свій транспорт зі штрафстоянки. Тому він придумав "геніальну" ідею.

Власник прикрив номерні знаки машини звичайними масками. Втім, такий "захист" навряд чи допоможе.

Будь-який інспектор з паркування зможе зняти маску і побачити номер машини, після чого її власник все одно отримає штраф.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом водій припаркував авто біля сміттєвих баків і жорстко за це поплатився.

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