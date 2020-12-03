Тіло чоловіка знайшли на терасі непрацюючого кафе.

У Харкові чоловік загинув під час спроби вкрасти холодильник.

Подробиці трагічного інциденту повідомляє Харків Times із посиланням на інформацію місцевої поліції.

Правоохоронці розслідують обставини смерті невідомого чоловіка, тіло якого, придавлене холодильником, було знайдено ще в перший день зими на терасі непрацюючого кафе.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За фактом загибелі невідомого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (вбивство) з позначкою "нещасний випадок".

"Ймовірно, загиблий хотів здійснити крадіжку холодильника", - сказано в повідомленні.

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Автор: Юрій Годован