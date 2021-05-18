Хлопцю надали медичну допомогу.

В одному з караоке-ресторанів київської мережі MisterCat клієнт травмував статевий орган.

Це в коментарі Страна підтвердив власник мережі Ігор Тищенко.

Читайте такожІндієць 11 днів провів у "самоізоляції" на дереві (фото)За його словами, молоді люди вирішили усамітнитися в туалеті кав’ярні. Під час процесу дівчина сильно вкусила свого партнера за статевий член.

Хлопцю надали медичну допомогу.

«Я про це дізнався вчора, коли мені скинули посилання на новину. Там не все так страшно, як написали. Звичайний випадок, який, мабуть, іноді буває у кожного хоч раз у житті. Нічого смертельного, більше розкрутили», – стверджує Тищенко.

Підприємець зазначив, що з дівчиною теж усе добре.

«Сподіваюся, вони й далі будуть дружити та зустрічатися. Звичайна весняна історія», – сказав він.

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Автор: Яна Ставська