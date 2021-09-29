Ініціативний громадянин хотів позбутися літери "Т".

У Києві чоловік озброївся лучковою пилкою і намагався перейменувати Троєщину.

Відео спілкування з ініціативним громадянином опублікувала столична "Муніципальна варта".

Герой ролика хотів відпиляти першу букву "Т" в об'ємному написі "Троєщина", встановленому на в'їзді до житлового масиву. За словами чоловіка, сам він з Відрадного, але буква "Т" викликала у нього хвилювання.

"Хвилювання пішло, розумієте... Словесне пішло. Я хотів "Роєщина" щоб було, і "Т" завадило чогось. ... Роєщина, розумієте, район, Роєщина, словесно", - пояснив чоловік.

Після відпилювання букву "Т" він мав намір залишити там же, біля напису. Однак проїжджаючі повз муніципали завадили здійснити цей план і передали чоловіка правоохоронцям.

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Автор: Катерина Комолова