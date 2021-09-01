В одній з київських шкіл учениця втекла від журналістів до однокласника та стала зіркою мережі.
Курйозний інцидент стався 1 вересня перед лінійкою, коли у дівчинки на ім’я Ліза брали інтерв’ю журналісти 24 каналу.
Дівчинка якраз відповідала на питання, чим вона буде займатися у школі.
"Вчитися, розмовляти англійською мовою…" - встигла сказати вона. Але її увагу привернув однокласник Артем, якого вона, схоже, не бачила все літо. Забувши про журналістів, вона побігла з криком "Артьом! до хлопця та почала обіймати його.
Але згодом батьки повернули Лізу до журналістів, і вона продовжила давати коментар.
"Це точно наймиліше відео дня… Повірте, зараз насправді єдиний період, коли на навчання не потрібно шукати час поза роботою і рутиною. І нехай кожен з вас матиме такого друга, як Артем у Лізи", - прокоментував 24 канал відео.
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