Спілкуючись із журналістами, дівчинка на ім'я Ліза помітила знайомого Артема, якого, схоже, не бачила все літо. І у мить забула про інтерв'ю.

В одній з київських шкіл учениця втекла від журналістів до однокласника та стала зіркою мережі.

Курйозний інцидент стався 1 вересня перед лінійкою, коли у дівчинки на ім’я Ліза брали інтерв’ю журналісти 24 каналу.

Дівчинка якраз відповідала на питання, чим вона буде займатися у школі.

"Вчитися, розмовляти англійською мовою…" - встигла сказати вона. Але її увагу привернув однокласник Артем, якого вона, схоже, не бачила все літо. Забувши про журналістів, вона побігла з криком "Артьом! до хлопця та почала обіймати його.

Але згодом батьки повернули Лізу до журналістів, і вона продовжила давати коментар.

"Це точно наймиліше відео дня… Повірте, зараз насправді єдиний період, коли на навчання не потрібно шукати час поза роботою і рутиною. І нехай кожен з вас матиме такого друга, як Артем у Лізи", - прокоментував 24 канал відео.

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Автор: Денис Прядко