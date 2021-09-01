За словами випускника, завдання турнірів та олімпіад набагато складніші, ніж тести ЗНО.

Харківський школяр Ілля Шкірко, який цього року набрав найбільшу кількість балів на ЗНО, розповів журналістам про особливості своєї підготовки до тестування. За його словами, жодних "секретів" тут немає.

Як йдеться в матеріалі "24 каналу", випускник Харківського фізико-математичного ліцею № 27 сумарно набрав з чотирьох предметів ЗНО 798 балів з 800. Зокрема, 200 – з математики та фізики, а також 199 – з української та англійської. Відповідно, йому надається премія для обдарованих учнів у 100 тисяч гривень.

"Це було приємною несподіванкою. Але головне, що я отримав – це не 100 тисяч, а знання, які я зможу далі використовувати. Хоча сподіваюся, що і гроші отримаю. Витрачу їх на подорожі Україною, - розповів Шкірко.

За словами вчорашнього школяра, для успіху йому цілком вистачило освіти у стінах рідного ліцею.

"Мене багато хто питає, як успішно скласти ЗНО. Насправді ніяких секретів немає. Просто мені дуже пощастило з класним керівником, та й з іншими вчителями. В ліцеї дали всі необхідні знання, і навіть більше. Тому в репетиторів не було сенсу", – зазначив Шкірко.

Водночас ліцеїст згоден, що у звичайних школах "такої якісної освіти" може і не бути. У його ж випадку усі предмети викладали на дуже високому рівні.

"Ми в класі переглядали завдання ЗНО з різних предметів. Самостійно я теж повторював якісь теми, але ключовою було саме шкільна освіта. Паралельно з навчанням брав участь в різних конкурсах, олімпіадах, турнірах. Ось до них я вже готувався в певних гуртках", – пояснює він.

За словами Шкірко, завдання турнірів та олімпіад набагато складніші, ніж тести ЗНО з фізики або з математики. Цього року команда Іллі взяла "срібло" на Міжнародному турнірі юних фізиків, який проходив в грузинському Кутаїсі.

Як стверджує школяр, ЗНО з англійської здати простіше, ніж аналогічні міжнародні іспити. Раніше він вже склав TOEFL на 106 зі 120, та IELTS на 8 з 9. При цьому хлопець вільно говорить китайською і отримав сертифікат іспиту HSK.

Серед всіх предметів випускника найбільше цікавлять фізика, математика та інформатика, хоча він намагається не виділяти окремі дисципліни та вивчає усе.

Дозвілля хлопець проводить за подорожами та книгами. Хлопець уже відвідав чимало європейських країн, вважає своїм "улюбленим містом" Рим. Водночас дуже цікавиться китайською культурою, навіть навчився грати на традиційному музичному інструменті південного Китаю – флейті хулусі.

Водночас Ілля цікавиться розвитком космічної галузі та штучного інтелекту, пильно стежить за успіхами підприємця Ілона Маска. На запитання, чи не мріє він сам працювати в SpaceX, хлопець відповідає: "Я хочу створити щось краще, ніж SpaceX".

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Автор: Дмитро Захаров