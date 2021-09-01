Приземлився хлопець не дуже вдало.

У Деснянському районі Києва підліток на велосипеді зістрибнув з козирка школи № 212.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

"Перше вересня у всіх проходить по-різному. З такими темпами він до останнього дзвоника точно не доживе. Київ, Курчатова, 18/2, школа №212", – йдеться в повідомленні.

На записі видно, що хлопець на велосипеді приземлився на вхідні сходи, після чого впав на асфальт. Чи отримав він травми - на цей час невідомо.

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Автор: Денис Прядко