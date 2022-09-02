Поліція Ліхтенштейну повідомила, що постраждалих чи руйнувань немає, і назвала магнітуду землетрусу 3,9.

У Ліхтенштейні сталися два землетруси в той момент, коли законодавці князівства обговорювали переваги та недоліки обов'язкового страхування від землетрусів.

Як пише Associated Press, депутат Беттіна Петцольд-Мер тільки встигла попередити, що ймовірність того, що всі громадяни Ліхтенштейну можуть постраждати від землетрусу, є високою, і відразу після цього стався перший невеликий поштовх.

Петцольд-Мер розсміялася і продовжувала говорити, поки не стався другий землетрус, помітно струснувши кімнату.

Відео дня

"Це вже серйозно, ніколи не знаєш, чи будуть повторні підземні поштовхи", — сказав доповідач Альберт Фрік, оголосивши 15-хвилинну перерву.

Записи Німецького науково-дослідного центру геонаук показали, що у Ліхтенштейні стався землетрус магнітудою 4.

Поліція Ліхтенштейну повідомила, що постраждалих чи руйнувань немає, і назвала магнітуду землетрусу 3,9.

Ліхтенштейн має населення трохи менше 39 тис. осіб і площу 160 кв км.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня, близько 12:42 у Тернопільській області зафіксували землетрус.

Вас також можуть зацікавити новини: