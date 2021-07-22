В акції протесту проти обов'язкової вакцинації взяли участь близько 3500 осіб.

В Афінах сталися сутички між поліцією і противниками обов'язкової вакцинації. Затримані щонайменше п'ятеро осіб.

Як повідомляє ekathimerini.com, в акції протесту взяли участь близько 3500 осіб. Чимало активістів були одягнені в релігійний одяг, несли ікони або грецькі прапори. Серед протестувальників також поширювалися листівки ультраправих партій.

За даними поліції, проблеми почалися, коли протестувальників закликали звільнити проспект Амаліас, де вони заважали руху транспорту. Ті у відповідь почали жбурляти в правоохоронців пляшки та інші предмети. Поліція відповіла застосуванням водомета, сльозогінного газу і світлошумових гранат.

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Раніше повідомлялося, що в Чехії антивакцинатори будуть оплачувати вартість тестування на COVID-19 з власної кишені.

зараз кожному жителю республіки оплачують 4 антиген-тести і 2 ПЛР-тести на місяць. Негативний результат в Чехії вимагають, зокрема, під час відвідування ресторанів і масових культурних заходів.

У майбутньому жителі Чехії, які відмовляться вакцинуватися або не зможуть зробити цього через стан здоров'я, будуть змушені оплачувати повну вартість тестування на COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров