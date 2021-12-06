Жінка поховала свою восьмирічну дочку, яка померла від отруєння.

Мама восьмирічної дівчинки, яка наїлася каштанів та померла, покінчила життя самогубством. Жінка розбилася, вистрибнувши з вікна.

Про це повідомляє Волинь Post.

Трагедія сталася 6 грудня в будинку на проспекті Відродження. 52-річна місцева мешканка викинулася з вікна. Вона померла від отриманих травм на місці інциденту.

При цьому зазначено, що про самогубство повідомили в поліцію близько 05:22 понеділка, 6 грудня. Наразі тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу.

Читайте також Смертельне полювання на Миколаївщині: поліція затримала військового (фото) Смертельне отруєння 8-річної дівчинки каштанами: подробиці

3 листопада стало відомо, що у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні від отруєння померла 8-річна дівчинка, яка, ймовірно, наїлася каштанів.

Поліцейські з'ясували, що після того, як дівчинці стало погано, мати кілька днів займалася самолікуванням. За даним фактом триває перевірка. Відкрито кримінальне провадження за статтею 166 "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною" Кримінального кодексу України.

Пізніше ЗМІ з'ясували, що мати померлої дівчинки поводилася дивно. Сусіди припускають, що агресивна поведінка матері Уляни була викликана психічними розладами. Через непередбачувану поведінку сусіди бояться жінку, а після похорону бачили її тільки двічі.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова