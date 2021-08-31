Вчених прийняли за робітників, що риють яму для установки вишки.

У Росії в Ростовській області противники мережі 5G ледь не засипали землею групу археологів.

Про інцидент пише rg.ru з посиланням на регіональне управління МВС Росії.

Археологів прийняли за робітників, що риють яму для установки вишки 5G.

Вчені ж насправді проводили розкопки на території об'єкта культурної спадщини федерального значення. Роботи при цьому були узгоджені з Мінкультури РФ.

"До археологів підійшли кілька чоловіків з лопатами, які почала засипати шурф з людьми, які знаходяться в ньому. У результаті роботи довелося призупинити, а постраждалі написали заяву в поліцію", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц