Подію назвали актом варварства та атакою на здоровий глузд.

У російському селищі Мізур невідомі підпалили станцію мобільного зв'язку, оскільки вирішили, що то вишка 5G.

Читайте такожПротивники 5G спалили вишку у Франції: без зв'язку залишилися 1,5 мільйона людей (фото)Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава республіканського управління з інформаційних технологій і зв'язку Алан Салбієв.

«Черговий акт варварства. Атака на здоровий глузд», - написав він.

За словами російського чиновника, те, що трапилося, є актом тероризму проти прогресу і нових технологій, які роблять життя зручнішим. Він уточнив, що мереж 5G у них поки немає і в найближчі роки не буде.

«Ситуація може вийти з-під контролю. Але хіба купка неосвічених фанатиків, які у своїй печерній картині світу не бажають слухати ніякі доводи та аргументи, у них заздалегідь є відповіді на всі питання, хіба вони сильніші за прогрес, розум і благ для сотень тисяч розсудливих людей?» - написав Салбієв.

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Автор: Катерина Шварц