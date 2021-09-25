Оператор стільникового зв'язку заявив, що всі необхідні документи вони отримали.

Жителі одного з сіл російської Башкирії знесли стільникову вишку. Люди злякалися "випромінювання" 5G, хоча вишка була стандарту 2G і 4G.

Про це пише РБК.

Вишку в селі Ташбулатове Абзеліловського району знесли трактором. Вона належала одному з операторів стільникового зв'язку.

За словами місцевих жителів, у ніхто не питав дозволу на установку вишки, тому вони орендували трактор для її знесення.

Читайте такожШведська компанія відкрила перший в Україні центр для тестування 4G і 5G зв'язкуЗнесена вишка належить компанії Tele2. За даними оператора, зламана вишка призначена для забезпечення зв'язком стандарту 2G і 4G, а мереж 5G для комерційного використання в РФ немає. При цьому уточнили, що вишку тільки встановили і вона ще не працювала.

"У селищі Ташбулатово почали підготовку до установки базової станції, для проведення робіт були отримані всі необхідні документи. Базова станція повинна була забезпечити доступом до стандартів 2G і 4G близько півтори тисячі чоловік. Через відсутність виділених частот в Росії немає комерційних мереж 5G - використання технології в нашій країні обмежена тестовими зонами, яких у Tele2 всього дві: на Тверській вулиці в Москві і в Казанському метрополітені", - йдеться в компанії.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку, але вже заявили, що вишка впала сама.

"Попередньо встановлено, що місцевий житель на належній йому земельній ділянці встановив вишку, яка зруйнувалася через технічні причини. Зараз проводиться перевірка, матеріали будуть передані в наглядові органи",- повідомили місцеві правоохоронці.

Як раніше повідомляв УНІАН, у столиці Росії Москві зняли на відео висадку "горе-десанту" - кілька людей стрибнули з парашутом з багатоповерхівки і знайшли не найкраще місце для приземлення.

Автор: Анастасія Горбачова