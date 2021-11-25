Політика звинувачують у "торгівлі впливом".

Голова офісу президента Перу Бруно Пачеко сховав у ванній президентського палацу гроші. Під час обшуків прокурори знайшли 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Слідчі дії проводилися в п'ятницю, 19 листопада, в рамках розслідування у справі про "торгівлю впливом" з боку чиновників. За його словами, він відкладав гроші зі своєї зарплати, яка становила 25 тисяч перуанських солей, а це приблизно 6250 доларів. При цьому політик не пояснив, чому зберігав гроші у ванній кімнаті офісу.

Читайте такожУ Дніпрі з пам'ятника Леніну зробили пісуар (фото)Пачеко звинувачують у тому, що він тиснув на керівника податкового та митного агентства країни, щоб компанії, якими керують його друзі, отримали більш вигідні умови. Сам же голова офісу президента заперечує всі звинувачення.

Політик того ж дня подав у відставку. При цьому Пачеко запевнив, що йде з посади не через будь-які правопорушення, а щоб захистити президента від "наклепницької кампанії".

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив угоду з Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

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Автор: Анастасія Горбачова