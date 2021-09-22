Однією з найбільш відомих туристичних локацій в Перу вважається загублене місто інків Мачу-Пікчу.

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду.

"Затвердити угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування, вчинену 15 липня 2021 року в Києві", - йдеться в документі.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, розширення географії безвізових режимів входить до пріоритетів Стратегії зовнішньої політики.

Читайте такожЛегендарне місто інків Мачу-Пікчу відкрили для одного туриста (відео)"Безвіз із Перу буде не лише для туризму, а і навчання, бізнесу, культурних обмінів. Угода почне діяти після завершення сторонами внутрішніх процедур", - додав глава МЗС.

Зазначимо, однією з найбільш відомих туристичних локацій в Перу вважається загублене місто інків Мачу-Пікчу. Туристів ця місцина приваблює унікальною природою, оповитою таємницями.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди з урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог.

Крім того, у вересні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна просунулась у питаннях започаткування безвізового режиму з Канадою і Великою Британією.

Автор: Леся Лещенко