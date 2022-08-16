Він вже два роки намагається скласти практичну частину іспиту.

У польському місті Лодзь 65-річний чоловік з 2018 року намагається скласти іспит для отримання водійських прав. За цей час він зробив 48 спроб, але не збирається зупинятися.

Про це повідомляє in Poland.

За словами чоловіка, йому потрібно авто, щоб їздити на дачу, яка розташована приблизно за 100 кілометрів від його будинку. Крім цього, поляк хоче не залежати від громадського транспорту.

Зазначається, що раніше водіння авто його не цікавило, проте доживши до похилого віку все ж вирішив записатися на курси.

Поляк був одним з найстарших учасників занять. Теоретичний іспит чоловік склав без особливого клопоту, а ось практику все ще не може осилити. Найважче йому дається проїзд на майданчику.

Чоловік наголосив, що попри стільки невдач, у нього ніколи не виникало думок кинути розпочате. Зараз він готується до чергової спроби скласти іспит.

Як раніше повідомляв УНІАН, мешканка Великої Британії вже 30 років намагається отримати права, але все безуспішно: за кермом вона втрачає свідомість від страху.

Вас також можуть зацікавити новини: