В Румунії молодий ведмідь поцупив мішок кукурудзи
У Румунії камери відеоспостереження зафільмували, як ведмідь вкрав мішок кукурудзи.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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«На камери, встановлені біля годівниць для тварин, потрапив молодий ведмідь, який спритно заліз сходами до ящика, де зберігаються продукти, відкрив дверцята, вкрав мішок кукурудзи та кинувся навтьоки. Так поспішав, що частину зерен загубив біля годівниці», - йдеться в сюжеті.
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