Кумедні кадри з камери відеоспостереження оприлюднило одне з лісництв.

У Румунії камери відеоспостереження зафільмували, як ведмідь вкрав мішок кукурудзи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Польщі до громадського туалету забіг дикий кабан (відео)Кумедні кадри оприлюднило одне з лісництв на заході Румунії.

«На камери, встановлені біля годівниць для тварин, потрапив молодий ведмідь, який спритно заліз сходами до ящика, де зберігаються продукти, відкрив дверцята, вкрав мішок кукурудзи та кинувся навтьоки. Так поспішав, що частину зерен загубив біля годівниці», - йдеться в сюжеті.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц