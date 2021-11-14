Влада звинувачує навчальний заклад в "узаконенні небезпечної індустрії, яка процвітає завдяки експлуатації жінок".

В Англії Даремський університет вирішив ввести спеціальні курси, щоб допомогти студентам, залученим у секс-індустрію.

При цьому влада вже встигла звинуватити навчальний заклад в "узаконенні небезпечної індустрії, яка процвітає завдяки експлуатації жінок", пише BBC.

Однак університет заявив, що діє відповідально, пропонуючи слухачам поради про те, як залишатися в безпеці. У навчальному закладі кажуть, що курси було відкрито на прохання "невеликої кількості зацікавлених студентів".

"Ми категорично не прагнемо заохочувати секс-бізнес, але ми прагнемо надавати підтримку нашим студентам", - повідомив представник університету.

За його словами, організатори курсів хотіли, щоб "соціальна стигма" не заважала студентам з вразливих груп отримувати підтримку, але навчальні заняття просто неправильно витлумачили.

Читайте такожПідліток засунув USB-кабель до уретри, щоб виміряти довжину статевого органа (фото)Як розповіли в Даремському студентському союзі, цільова аудиторія курсів - перш за все ті, хто підтримує студентів, адже їм слід серед іншого розуміти норми закону і знати, як реагувати на проблеми.

Як повідомляв УНІАН, раніше в тайванському Тайбеї напівгола дівчина випадково вислизнула з вікна під час любовних утіх і впала на дах припаркованого авто.

А у Британії через бурхливий секс пара примудрилася перевернути машину.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова