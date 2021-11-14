В Англії Даремський університет вирішив ввести спеціальні курси, щоб допомогти студентам, залученим у секс-індустрію.
При цьому влада вже встигла звинуватити навчальний заклад в "узаконенні небезпечної індустрії, яка процвітає завдяки експлуатації жінок", пише BBC.
Однак університет заявив, що діє відповідально, пропонуючи слухачам поради про те, як залишатися в безпеці. У навчальному закладі кажуть, що курси було відкрито на прохання "невеликої кількості зацікавлених студентів".
"Ми категорично не прагнемо заохочувати секс-бізнес, але ми прагнемо надавати підтримку нашим студентам", - повідомив представник університету.
За його словами, організатори курсів хотіли, щоб "соціальна стигма" не заважала студентам з вразливих груп отримувати підтримку, але навчальні заняття просто неправильно витлумачили.
Читайте такожПідліток засунув USB-кабель до уретри, щоб виміряти довжину статевого органа (фото)Як розповіли в Даремському студентському союзі, цільова аудиторія курсів - перш за все ті, хто підтримує студентів, адже їм слід серед іншого розуміти норми закону і знати, як реагувати на проблеми.
Як повідомляв УНІАН, раніше в тайванському Тайбеї напівгола дівчина випадково вислизнула з вікна під час любовних утіх і впала на дах припаркованого авто.
А у Британії через бурхливий секс пара примудрилася перевернути машину.
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