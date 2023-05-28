За подібне нахабство, та ще й у сезон спеки, чиновника звільнили з роботи.

В Індії урядовець осушив водосховище, щоб знайти телефон, який він впустив, роблячи селфі. Після скандалу чиновника звільнили з роботи, повідомляє CNN.

"Понад 2 мільйони літрів води було викачано з водосховища Паралкот протягом чотирьох днів, щоб забрати телефон Samsung, що належить місцевому інспектору з продуктів харчування Раджешу Вішвасу", – пише видання.

Як з'ясувалося, минулої неділі Вішвас гуляв з друзями в мальовничому місці в центральному індійському штаті Чхаттісгархвіт. Під час цієї прогулянки телефон вислизнув з його рук і впав у водойму.

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Чиновник орендував дизельний насос, щоб "злити трохи воду в довколишній канал" і дістати телефон. Згодом чиновник запевняв, що отримав дозвіл на відкачування води з водосховища.

Він також заявив, що попросив місцевих жителів спробувати дістати телефон, але вони не змогли знайти апарат, так як води було занадто багато.

Однак роботодавець Вішваса дійшов висновку, що чоловік зловживав своїм становищем і витратив мільйони літрів води під час сезону спеки. Також начальство заявило, що дозволу на злив води чиновнику не давали.

Ситуація в Індії - останні новини

Росія почала шантажувати Індію, яка всупереч попередженням підсіла на російську нафтову голку. Тепер Москва вимагає від Делі захистити її від західних санкцій, погрожуючи в іншому випадку розривом торговельних відносин у сфері енергетики та озброєнь.

Тим часом Індія впритул наблизилася до того, щоб стати найбільш густонаселеною країною в світі, обігнавши Китай. До середини 2023 року населення Індії перевищить китайське майже на 3 мільйони осіб і складе понад 1 мільярд 430 мільйонів осіб.

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