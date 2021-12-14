Чоловік близько півгодини не міг вибратися, бо двері були заблоковані.

Курйозний випадок стався в Івано-Франківську. Чоловіка "взяв у заручники" громадський туалет.

Про це повідомляє місцеве видання "Галицький кореспондент".

Відзначається, що інцидент стався через відключення світла. При відсутності електрики двері заблокувалася.

Інцидент розглянули на оперативній нараді у міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Читайте також"Музей фільму жахів": мешканці Дніпра поскаржилися на жахливий туалет у навчальному закладі (фото)"Знаю, що в туалеті біля стоматкорпуса застряг чоловік. Що там сталося, скільки часу це тривало?",- запитав мер.

За словами директора департаменту стратегічного розвитку та цифрових трансформацій Зореслави Гелеван, заручника туалету врятували.

"Світло вибило, двері зачинилися - це тривало десь до півгодини. Там електричний замок, може бути, потрібно поміняти", - підсумувала чиновниця.

Як раніше повідомляв УНІАН, турист з Одеси застряг у кабінці сучасного туалету в Дніпрі. Його визволяли фахівці.

Інцидент стався в сквері Прибережний. Одесит приїхав в місто на екскурсію. Зайшов в туалет, а ось вийти з нього вже не зміг, тому що заклинило замок кабінки. Він пробув в туалеті близько години, поки не приспіла допомога.

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Автор: Анастасія Горбачова