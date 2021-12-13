Усамітнитися у вбиральні можна хіба що вдень, адже з настанням темряви приватність зникає.

У маленькому селі Взмор'є Сахалінської області (Росія) з’явилися громадські туалети з напівпрозорими дверима.

Про це повідомляє Telegram-канал "Звезда Поронайска".

Незвичні вбиральні облаштували на в'їзді до села Взмор'є минулого тижня. Зазначається, що туалети популярні як серед місцевих, так і серед туристів, адже поблизу розташована зупинка громадського транспорту.

Водночас усамітнитися у вбиральні можна хіба що вдень, адже з настанням темряви приватність зникає.

Усе через напівпрозорі двері, через які чітко видно силует людини, що знаходиться всередині.

Додамо, що одна з кабінок вже не працює, хоча туалети нові.

Як повідомляв УНІАН, російський депутат роздягнувся просто під час важливого зідзвону з колегами в Zoom. Глава свердловського партійного осередку "Яблука" Максим Петлін пройшов повз камери без трусів, встигнувши показати однопартійцям свої статеві органи.

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Автор: Марта Гичко