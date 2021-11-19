Хлопець опинився у пастці, адже на дверях та вікнах приміщення встановлено решітки.

В Ужгороді хлопець обікрав медичну лабораторію, а потім сам викликав поліцію, адже не зміг вийти із приміщення.

Про це повідомили в Управлінні охорони поліції в Закарпатській області.

Для реалізації свого плану чоловік заздалегідь закрився у туалеті лабораторії та дочекався, коли всі підуть додому. Після цього зловмисник проник у бухгалтерію та вкрав звідти 7500 грн. Злодій також поцупив ще 300 грн зі скриньки для пожертв на лікування важкохворої дитини.

Читайте такожУ США через 50 років розкрили одне з найгучніших пограбувань банку, здійснене за фільмомОднак пробратися у приміщення було легше, ніж залишити його. Через решітки на вікнах і дверях злодій не міг вийти із медлабораторії.

Згодом він побачив наліпку "об'єкт під охороною" з номером телефону поліції охорони. Злодій зателефонував правоохоронцям та повідомив, його зачинили у приміщенні медлабораторії.

На місце події виїхали поліціянти та затримали горе-крадія.

Як повідомляв УНІАН, у Києві іноземець напав на АЗС і вкрав з каси понад 85 тисяч гривень. Чоловік забризкав сльозогінним газом працівників АЗС, вдарив касира і вкрав гроші. Вирахували злочинця вдалося за допомогою камер спостереження.

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Автор: Марта Гичко