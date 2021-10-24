Чоловік зміг винести понад 85 тисяч гривень.

Іноземець напав на АЗС і вкрав з каси понад 85 тисяч гривень. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції

За даними правоохоронців, інцидент стався на проспекті Валерія Лобановського в Києві. Чоловік забризкав сльозогінним газом працівників АЗС, вдарив касира і вкрав гроші. Вирахували злочинця вдалося за допомогою камер спостереження.

"Ми встановили, що зловмисник орієнтувався в закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час скоєння злочину... В ході оперативно-розшукових заходів ми з'ясували, що до скоєння злочину причетний колишній співробітник закладу, якого нещодавно звільнили. Це - раніше не судимий 45 – річний уродженець іншої держави", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, польські правоохоронці затримали трьох громадян України, які підпалили птахоферму в Мазовецькому військовому господарстві.

Автор: Віолетта Орлова