"Міський голова" переконав 72-річну жительку Шостки перерахувати йому майже 10 тисяч гривень та навіть запросив жінку на зустріч до міськвиконкому.

Поліцейські міста Шостка Сумської області розшукують афериста, який під виглядом міського голови виманив у літньої жінки понад 9 тис. грн.

Як розповіли у Шосткинському районному управлінні поліції, вдень невідомий чоловік зателефонував до 72-річної жінки на її мобільний номер та назвався міським головою.

Співрозмовник поцікавився, чи справді жінка продає будинок, адже оголошення про це опубліковано на одному з відомих інтернет-ресурсів. Пенсіонерка підтвердила інформацію.

Тоді "мер" запропонував угоду. Нібито він має знайомого з Сум, який хоче придбати цю нерухомість. Однак на переоформлення документів потрібні гроші, яких покупець поки не має.

"Телефонний співрозмовник запропонував жінці перерахувати 9 390 грн на зазначений ним номер банківської картки для належного оформлення, а вже під час укладення договору в нотаріуса покупець зобов'язується повернути ці гроші. Пенсіонерка засумнівалась, проте ввічливий чоловік став переконувати її, що саме він виступає гарантом у цій угоді", - зазначили в поліції.

Жінка довірилася голосу в телефоні та перерахувала гроші. Після цього вона одразу пішла до міськвиконкому, адже "міський голова" запросив її на зустріч для обговорення деталей купівлі-продажу будинку. Однак за словами співробітників міськради, мер уже кілька днів був у відрядженні та навряд міг їй телефонувати.

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"Правоохоронці знову звертаються до громадян з проханням не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам, ким би вони не називалися. Якщо вас просять перерахувати на чужий банківський номер чи передати комусь гроші - не погоджуйтесь. Так діють шахраї! Будьте обачні, і ви уникнете потрапляння в шахрайську пастку", - додали в поліції.

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Автор: Катерина Комолова