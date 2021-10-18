Комунальники викопали рів для прокладання електромережі у місці, де стояли авто порушників.

Комунальники "заблокували" власників авто, які припаркували свій транспорт на газоні. Водіїв-порушників просто "відрізали" від дороги.

Читайте такожУ Києві помітили комунальника, який поливав клумбу під час шторму (відео)Про це повідомляє один зі столичних пабліків та публікує відповідне фото. Не вказано, чи це було знято в Києві, чи в іншому місті.

"VIP-місця для найрозумніших. Комунальники вирішили провчити порушників і зробили рів для прокладання електромережі. Тепер водіям потрібно вирішити головоломку перед тим, як вибратися на дорогу", - підписана світлина.

На такий крок одразу відреагували користувачі соцмережі, вони пишуть: "Молодці, все правильно зробили", "Оце ідіоти", "Ахахах, оце правильно".

Раніше у Києві чергового водія "провчили" за спробу проїхатися тротуаром. Порушник спробував виїхати з "тягучки" пішохідною доріжкою, але йому не дав це зробити небайдужий перехожий.

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Автор: Ольга Робейко