Вкрадене жінка сховала його в кролячій клітці.

В селі Перемога Київська область місцева мешканка відібрала в окупантів боєприпаси, поки ті спали.

Відео розмістив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Жінка розповіла, що коли в село зайшли окупанти, вона не побоялася і вирішила їх "обеззброїти".

За її словами, поки ті спали п'яні, вона вилучила у них боєприпаси і сховала в кролячій клітці. Жінка дочекалася, коли в населений пункт зайдуть ЗСУ, і передала їм трофей.

Раніше в мережі розлетілася інформація про те, що якась жінка збила російський дрон банкою з огірками. Але багато користувачів сприйняли це як фейк і забули. З'ясувалося, що така ситуація дійсно була. Журналісти знайшли киянку, яка збила ворожий дрон. Ось тільки її головною зброєю стала банку з помідорами, а не огірками.

Президент України Володимир Зеленський розповідав, що селяни голими руками беруть у полон пілотів збитих російських літаків, а фермери забирають ворожу техніку на полях.

"Кожен і кожна в Україні об'єдналися і всю свою енергію вже більш як місяць віддають обороні нашої держави, разом із ЗСУ", - сказав президент.

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