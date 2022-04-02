Українські військові відбуксирували в тил трофейний плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ та самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація".
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної гвардії України.
"На київському напрямку під час боїв один з підрозділів Національної гвардії України здобув трофейну російську техніку САУ 2С-3 та МТ-ЛБ. Українські захисники вже відбуксирували їх в тил. Звісно, не стали копіювати українських фермерів, які роблять це трактором, а застосували свою техніку", - йдеться в повідомленні.
У Нацгвардії додали, що після незначного ремонту трофейна техніка підсилить підрозділ, що воює на цьому напрямку.
Раніше повідомлялося, що українські воїни на двох танках розгромили батальйон російських десантників у Запорізькій області.