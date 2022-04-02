Російську техніку відібрали у ворога під час боїв на київському напрямку.

Українські військові відбуксирували в тил трофейний плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ та самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної гвардії України.

"На київському напрямку під час боїв один з підрозділів Національної гвардії України здобув трофейну російську техніку САУ 2С-3 та МТ-ЛБ. Українські захисники вже відбуксирували їх в тил. Звісно, не стали копіювати українських фермерів, які роблять це трактором, а застосували свою техніку", - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії додали, що після незначного ремонту трофейна техніка підсилить підрозділ, що воює на цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що українські воїни на двох танках розгромили батальйон російських десантників у Запорізькій області.

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